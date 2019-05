SPÖ-"Zensur""Toleranz nicht nur predigen": Kurz schaltet sich in Gabalier-Streit ein

Bundeskanzler Sebastian Kurz mischt sich in den Streit SPÖ vs. Gabalier ein: "Auch ich bin von Fendrich und Ambros kritisiert worden und würde nie auf die Idee kommen, das Abspielen ihrer Lieder irgendwo zu verhindern".

Die Posse um das SPÖ-"Verbot", bei der 1. Mai-Feier in Graz ein Lied von Andreas Gabalier zu spielen, ist um eine Facette reicher: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) appelliert in einem Facebook-Post, "Toleranz nicht nur zu predigen, sondern auch zu leben".

"Auch ich bin von Austro-Pop-Größen wie Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros kritisiert worden und würde nie auf die Idee kommen, das Abspielen ihrer Lieder irgendwo zu verhindern. Lassen wir die Kunst sowie die Künstlerinnen und Künstler frei arbeiten", schreibt Kurz auf seinem Facebook-Profil.

Was war passiert? Eine Coverband wurde vom Veranstalter SPÖ Graz für die Feiern zum 1. Mai am Grazer Hauptplatz engagiert. Mit der Band wurde vereinbart, dass keine Lieder von Gabalier angestimmt werden. Als die Musiker es dann dennoch taten, betrat Landesrätin Doris Kampus die Bühne und erinnerte die Band noch einmal an die Abmachung.

Der Volks-Rock'n'Roller selbst, der zu diesem Zeitpunkt auf Mittelmeerkreuzfahrt mit seinen Fans war, meldete sich darauf mit den Worten "Das ist Faschismus in reinster Form" in einem Video.