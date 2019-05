Kanzler Kurz zu SPÖ-"Zensur" Gabalier bedankt sich für "die treffenden Worte"

Bundeskanzler Sebastian Kurz mischt sich in den Streit SPÖ vs. Gabalier ein: "Auch ich bin von Fendrich und Ambros kritisiert worden und würde nie auf die Idee kommen, das Abspielen ihrer Lieder irgendwo zu verhindern". Gabalier bedankte sich via Facebook. Die "Tagespresse" reagiert mit Spott.