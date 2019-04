Facebook

Kurz bei Wolf in der Zib2 - im Jahr 201 ©

Der Wirbel um den Auftritt von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky bei Armin Wolf in der Zeit-im-Bild 2 ist noch nicht verflogen, der Schlagabtausch zieht nun sogar internationale Kreise. Deutsche und amerikanische Medien haben sich in der Zwischenzeit des Eklats angenommen. Wolf hatte einen umstrittenen Aufkleber der steirischen FPÖ-Jugend mit den Karikaturen der antisemitischen NS-Wochenzeitung "Der Stürmer" verglichen, Vilimsky wies den Vergleich als Ungeheuerlichkeit zurück. Der blaue Chef des ORF-Stiftungsrat, Norbert Steger, empfahl dem ORF-Moderator ein Sabbatical, FPÖ-Politiker Ursula Stenzel verglich Wolfs Fragetechnik mit den Methoden des Volksgerichtshof.

Vor diesem Hintergrund erscheint der Besuch von ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz heute abends in der Zib-2 in einem etwas anderem Licht. An sich ist der Kanzler wegen der Steuerreform, die heute der Öffentlichkeit präsentiert wird, am Küniglberg zu Gast, die jüngsten freiheitlichen Zwischenfälle sowie die systematischen Attacken der Blauen gegen den ORF werden wohl auch angesprochen werden.

Der ORF - das Feindbild der FPÖ

Dass Kurz nach seiner Rückkehr aus China in die Zib geht, liegt auch an der Sorge des Kanzlers um das internationale Ansehen Österreichs. Einer Debatte über eine mögliche "Orbanisierung Österreich", die von Österreich ins Ausland schwappt, will der Kanzler mit allen Mitteln den Boden entziehen. Gezielte, systematische, in der breiten Öffentlichkeit vollzogene Attacken der Politik gegen den ORF und Einschüchterungsversuche gegenüber unabhängigen Medien widersprechen den grundlegenden Spielregeln einer modernen Demokratie. Gleichzeitig muss sich Kurz immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, den Freiheitlichen zu viel Narrenfreiheit eingeräumt zu haben bzw. zu selten die Leviten zu lesen.

Andererseits hat die FPÖ den ORF längst als höchst populäres, quotenträchtiges Feindbild entdeckt. Wann immer freiheitliche Spitzenpolitiker bei Zeltfesten oder FPÖ-Veranstaltungen gegen den ORF vom Leder ziehen, brandet frenetischer Applaus auf. Systematische Attacken gegen den ORF treiben auf den freiheitlichen Kommunikationsplattformen die Klicks in die Höhe. Die Empörung über solche Entgleisungen schweißt das blaue Lager zusammen und bestärkt die FPÖ in ihrer Opferolle. Ein verhängnisvoller Kreislauf.

