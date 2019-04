Facebook

© APA/HELMUT FOHRINGER

Die türkis-blaue Bundesregierung präsentiert offiziell erst am Dienstag ihre groß angekündigte Steuerreform. In einem Regierungspapier, das der Kleinen Zeitung aus dem Finanzministerium übermittelt worden ist, stehen aber bereits jetzt erste Details zu dem Umbau, der schrittweise ab 2020 in Kraft treten soll.