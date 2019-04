EU-Duell auf Puls 4"Sie gehören zum grausigen politischen Alltag Europas"

Facebook

Mit massiven Attacken haben die Spitzenkandidat der Liste Europa, Johannes Voggenhuber, und der Chef der Grünen, Werner Kogler, ihre Kontrahenten in den jeweils sieben Minuten dauernden Duellen in die Ecke zu treiben versucht. "Sie gehören zum grausigen politischen Alltag Europas", attackierte Voggenhuber FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky in der erste von 15 Konfrontationen auf Puls 4. "Sie sind der Feind der europäischen Idee. Die FPÖ ist eine Ansammlung von Einzelfällen." Vilimsky verteidigte sich, dass er die Anliegen der Österreicher vertrete.