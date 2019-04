Facebook

© APA/Helmut Fohringer

Einen Tag vor dem großen Maiaufmarsch der SPÖ, der erstmals von Pamela Rendi-Wagner angeführt wird, will die türkis-blaue Koalition die Details ihrer Steuerreform präsentieren. Am Dienstag wollen Kanzler, Vizekanzler, der Finanzminister und dessen Staatssekretär in einer großen Pressekonferenz vor die Öffentlichkeit treten. Die allersten Nutznießer der geplanten Entlastung ab 1. Jänner 2020 sind die Geringverdiener, also die Wähler von FPÖ und SPÖ, die allenfalls auch am 1. Mai auf die Straße gehen.

