Die Steuerreform fällt mit 6,5 Milliarden Euro höher aus, als zuletzt kolportiert. Am Vortag des 1. Mai will die Regierung die Entlastungen für Geringverdiener, die SPÖ und FPÖ wählen, präsentieren.

Löger, Kurz, Strache, Fuchs © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Die Regierung überlässt nichts dem Zufall. Einen Tag vor dem großen Maiaufmarsch der SPÖ, der erstmals von Pamela Rendi-Wagner angeführt wird, will die türkis-blaue Koalition die Details ihrer Steuerreform präsentieren. Am kommenden Dienstag wollen Kanzler, Vizekanzler, der Finanzminister und dessen Staatssekretär in einer großen Pressekonferenz vor die Öffentlichkeit treten. Die allersten Nutznießer der geplanten Entlastung ab 1. Jänner 2020 sind die Geringverdiener, also die Wähler von FPÖ und SPÖ, die allenfalls auch am 1. Mai auf die Straße gehen.



Über das Wochenende sollen die letzten Details festgelegt werden, erste konkrete Eckpunkte sickern nach außen. Nach Informationen der Kleinen Zeitung schwebt der türkis-blauen Koalition eine Entlastung in Höhe von 6,5 Milliarden Euro vor. Das ist zwar deutlich weniger als die von ÖVP-Chef Sebastian Kurz im Wahlkampf angekündigten zwölf Milliarden, aber deutlich mehr, als bisher kolportiert worden war. Zuletzt war immer von 4,5 Milliarden Euro die Rede.

Wo man die zusätzlichen zwei Milliarden gefunden habe? In Regierungskreisen heißt es dazu, eine Milliarde sei bereits in dem nach Brüssel entsandten Stabilitätspakt enthalten. Die zweite Milliarde soll im Zuge der in den nächsten Wochen startenden Verhandlungen für das geplante Doppelbudget 2020/1 gefunden werden. Was das konkret bedeutet, in welchen Bereichen womöglich signifikant eingespart werden soll, wird noch unter Verschluss gehalten.

Geringerverdiener zahlen geringe SV-Beiträge

Was aber fix ist: In einem ersten Schritt sollen ab 1. Jänner 2020 die untersten Einkommen entlastet werden, also jene zwei Millionen Österreicher, die keine Steuern zahlen. Konkret soll dies über eine Senkung der Krankenversicherungsbeiträge in Ausmaß von 700 Millionen Euro erreicht werden. Nutznießer dieser Maßnahme sind die Geringverdiener, die wegen ihres geringen Einkommens ansonsten nicht von einer Lohnsteuersenkung profitieren würden. Der Einnahmenverlust soll den Sozialversicherungen aus dem Bundesbudget ersetzt werden. Die in Aussicht gestellte Staffelung der Steuertarife soll erst 2021 in Kraft treten. Noch nicht geklärt ist, ob die Körperschaftssteuer gesenkt wird oder andere Maßnahmen ins Auge gefasst werden.

Koalition überhäuft sich mit Selbstlob

Mit Selbstlob überhäuft sich die Regierung. Kanzler Sebastian Kurz erklärt, die Koalition gebe „den Menschen zurück, was ihnen der Staat über viele Jahre weggenommen hat“. Vizekanzler Heinz-Christian Strache ergänzt, es handele sich um eine Steuerreform „mit einem sanierten Haushalt“. Finanzminister Hartwig Löger spricht von einer „Steuerentlastung mit Hausverstand“. Und Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs meint: „Wir erreichen dieses Ziel, ohne die Menschen durch neue Steuern zu belasten.“

