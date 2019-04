Am 1. Mai besteigt Kronprinz Naruhito als neuer Kaiser den Thron. Wie in Japan die Übergabe zwischen altem und neuem Tenno vollzogen wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der künftige Tenno Naruhito will seine Frau vor dem Druck des Palastes bewahren © APA/AFP/TOSHIFUMI KITAMURA

Seit mehr als zwei Jahrhunderten hat in Japan kein Kaiser mehr abgedankt. Wenn Akihito am Dienstag den Thron aufgibt, wird die Zeremonie dennoch in gerade einmal etwa zehn Minuten über die Bühne gehen. Um Punkt 17.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MESZ) beginnt das Zeremoniell im Matsu-no-Ma, einer 370-Quadratmeter großen Halle im Kaiserpalast in Tokio.