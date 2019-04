Am 1. Mai besteigt Kronprinz Naruhito als neuer Kaiser den Thron. Ab heute hat das ganze Land für die Feiern frei.

Japans scheidender Kaiser Akihito (Mitte rechts), Kaiserin Michiko (rechts), Kronprin Naruhito (Mitte links) und Kronprinzessin Masako (links) © APA/AFP/KAZUHIRO NOGI

Die einen sind im Urlaub, die anderen fiebern mit. Zehn freie Tage wurden den Japanern verordnet, damit sie das Ereignis des Jahres mitverfolgen. Medial kann man ihm nicht entkommen: TV-Sender und Zeitungen berichten groß, wie der wegen gesundheitlicher Beschwerden abdankende Kaiser und seine Frau Michiko zum letzten Mal die Ahnen an Schreinen verehren. Parallel zählt man hinunter zum Neuanfang: Schließlich münden die Feierlichkeiten am Mittwoch, 1. Mai, in der Inthronisierung von Kronprinz Naruhito.