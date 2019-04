Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elefantenrunde © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

In diesen Tagen nimmt der EU-Wahlkampf an Fahrt auf. In genau einem Monat öffnen die Wahllokale, heute treffen die sechs Spitzenkandidaten erstmals bei einer landesweit via Livestream übertragenen Elefantenrunde aufeinander. Auf Einladung der Kleinen Zeitung, der Presse und der anderen Bundesländerzeitungen stellen sich Othmar Karas (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Claudia Gamon (Neos), Werner Kogler (Grüne) und Johannes Voggenhuber (Liste Europa Jetzt) heute in Salzburg den Fragen von Michael Jungwirth (Kleine Zeitung) und Sylvia Wörgetter (Salzburger Nachrichten). 300 Jugendliche aus Salzburger Schulen nehmen an der Debatte teil. Um 18 Uhr beginnt die Übertragung.