Bundespräsident Van der Bellen in Rotkreuz-Uniform © (c) Markus Hechenberger

Hilfe von höchster Stelle hat die unabhängige Nationalratsabgeordnete Martha Bißmann erhalten. Sie brach sich Mittwochvormittag auf dem Weg zur Plenarsitzung den Fuß, wie ihr Sprecher der APA berichtete. Bei der Erstversorgung war Bundespräsident Alexander Van der Bellen dabei, der zufällig an diesem Tag das Rote Kreuz begleitet hatte.

Bißmann war auf dem Weg in die Hofburg, wo derzeit der Nationalrat zusammenkommt, gestürzt. Dort angekommen, seien die Schmerzen immer schlimmer geworden, weswegen sie die Rettung rief. Überraschend sei Van der Bellen dabei gewesen, der sich gerade einen Eindruck von der Arbeit der Rettung machte und mithalf.