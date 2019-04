Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der FPÖ-Ortschef von Braunau, Christian Schilcher. © APA/FRANZ NEUMAYR

Der Braunauer FPÖ-Obmann und Vizebürgermeister Christian Schilcher tritt zurück, wie der "Standard" berichtet. Schilcher war in den vergangenen Tagen eines von ihm veröffentlichten Gedichtes wegen in die Kritik geraten, in dem er aus Sicht einer "Ratte mit Kanalisationshintergrund" gegen die Vermischung von Kulturen vom Leder gezogen war.

"Schilcher werde auch seine FPÖ-Parteimitgliedschaft niederlegen, um Schaden von der Partei abzuwenden" erklärt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Schilchers "Ratten-Gedicht" stelle ein Fehlverhalten dar, das nicht mit Grundsätzen der FPÖ vereinbar sei. "Er hat im wahrsten Sinn des Wortes in den politischen Müll gegriffen", sagte Strache bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Schilcher habe seine Entscheidung zum Rücktritt aus Amt und Partei von sich aus getroffen, sagte Strache.

Oberösterreichs Landesparteichef Manfred Haimbuchner meinte dazu auf APA-Anfrage, er nehme den Rücktritt zur Kenntnis. Selbst denkt Haimbuchner nicht an Rücktritt - die oberösterreichische SPÖ hatte dies ja verlangt und will diese Forderung in einer Pressekonferenz zu Mittag noch einmal bekräftigen.

Das Gedicht hatte international für Schlagzeilen gesorgt.

SPÖ fordert Ende türkis-blauer Koalition

Der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried fordert Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf, die Koalition mit der FPÖ zu beenden. Anlass dafür ist das umstrittene "Ratten-Gedicht" des freiheitlichen Vizebürgermeisters von Braunau. Die "Mini-Konsequenz", dass dieser nun zurücktrete, reiche natürlich nicht, so Leichtfried in einer Pressekonferenz.

Vielmehr wäre es an der Zeit für Kanzler Kurz "diesen Spuk" zu beenden und auch an den Ruf des Landes zu denken. Solche Menschen hätten in einer Bundesregierung nichts zu suchen, so Leichtfried in Richtung des freiheitlichen Regierungsteams.