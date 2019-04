FPÖ in Braunau"Ratten-Gedicht" bringt Österreich in internationale Schlagzeilen

BBC, Politico, die New York Times und Dutzende andere Zeitungen: Alle berichten von dem Gedicht "Die Stadtratte", in der ein FPÖ-Ortsobmann Vergleiche zwischen Ratten und Menschen zieht und die Vermischung der Kulturen anprangert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Screenshot / BBC

"Austria: Anti-migration party on defensive over rat poem", "Austrian Leader Slams Anti-Migrant Poem", "Outcry sparked by 'deeply racist' rat poem in Austria" und viele mehr: So lauten die Schlagzeilen, mit denen internationale Medien über das von der FPÖ Braunau veröffentlichte Gedicht berichten, das Menschen mit Ratten vergleicht und die Vermischung von Kulturen anprangert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.