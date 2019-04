Facebook

© APA/HANS PUNZ

Trotz des Wahlkampf-Marathons 2016 hat Norbert Hofer (FPÖ) offenbar noch nicht genug von Bundespräsidentenwahlen: "Ich trete zu 100 Prozent noch einmal an", bekräftigt der heutige Infrastrukturminister gegenüber "Heute".

"Chancen auf Wahl sind intakt"

"Ich habe ein Jahr lang gekämpft, um die Wahl zu gewinnen, und am letzten Tag des Wahlkampfs versprochen, noch einmal anzutreten. Ganz viele Leute erinnern mich jetzt an dieses Versprechen", begründet Hofer, dass er bei der Wahl Ende 2022 abermals antreten will, obwohl er die verschobene Wiederholung der Stichwahl mit 46,2 Prozent der Stimmen gegen Alexander Van der Bellen mit 53,2 Prozent verloren hatte. "Ich glaube einfach, dass die Chancen bei der nächsten Wahl intakt sind, sie wieder zu gewinnen", so der Minister in "Heute".

Hofer wird 2022 genau 50 Jahre alt sein. Van der Bellen hat in der Vergangenheit angedeutet, zur Wiederwahl antreten zu wollen, wenn es seine Gesundheit zulasse - er wird dann 78 sein. Auf SP-Seite rechnet Hofer mit der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures als Gegenkandidatin.