Sogar über die laufende Legislaturperiode hinaus will die Regierung Kurz ohne zusätzliche Verschuldung auskommen.

Der Stabilitätspakt sieht vor, dass die EU-Staaten regelmäßig ihre Budgetprognosen einmelden. Bis Ende April muss Österreich seine Zahlen präsentieren. Am kommenden Mittwoch sollen sie im Ministerrat verabschiedet werden. Ein Eckdatum für die Erstellung der Budgets der kommenden Jahre gab die Regierung jedoch bereits am Wochenende bekannt. Bis zum Jahr 2023 will man alljährlich mit einem Nulldefizit auskommen.