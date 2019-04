Facebook

Das EU-Parlament in Strassburg. 751 Abgeordnete vertreten mehr als 500 Millionen Menschen, treffen Entscheidungen, die Milliarden betreffen. © APA/AFP/PATRICK HERTZOG

"Das ist moderne, hybride Kriegsführung, die die Grundfesten unserer Demokratie unterwandern kann. Und das passiert jetzt, nicht irgendwann“: Claudia Gamon, Nationalratsabgeordnete und Spitzenkandidatin der Neos bei der EU-Wahl, ist besorgt: Sie hat eine Serie von Anfragen an türkis-blaue Minister gestellt, was gegen die Gefahr von Desinformation vor der Wahl unternommen wird – und kommt nach ersten Antworten zu dem Schluss: zu wenig. „Die EU-Kommission hat einen Zehn-Punkte-Plan zu dem Thema vorgelegt – davon sieht man in Österreich nichts“, sagt Gamon.

