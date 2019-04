Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Macron vor der Notre Dame © (c) APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER (PHILIPPE WOJAZER)

Emmanuel Macron hatte am Montag in den frühen Abendstunden anderes vor. Er wollte um 20 Uhr, also pünktlich zum Start der Hauptnachrichten, einen öffentlichen Bußgang absolvieren. In einer Fernsehansprache wollte der durch die Gelbwesten-Proteste schwer in Bedrängnis geratene Staatspräsident den Franzosen zu verstehen geben, er könne den Unmut, den große Bevölkerungsschichten erfasst hat, nachvollziehen und sei bereit, daraus Konsequenzen zu ziehe.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.