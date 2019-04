Facebook

Reinhold Mitterlehner © APA/HANS PUNZ

Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner will seine heute erscheinende Autobiografie nicht als Abrechnung verstanden wissen. Führt man sich das 208-seitige Werk „Haltung“, das der Kleinen Zeitung im vollen Umfang vorliegt, zu Gemüte, ist die Verbitterung über die schleichende Demontage durch Sebastian Kurz mit Händen zu greifen. Eine nüchterne Bestandsaufnahme sieht anders aus.

Die besten Auszüge aus dem Buch Die besten Passagen aus dem 200-seitigen Werk finden Sie hier.

Detailliert rekapituliert Mitterlehner die zweieinhalb Jahre seiner Vizekanzlerschaft, insbesondere den Machtkampf mit dem damaligen Außenminister. Im Kern wirft Mitterlehner seinem Nachfolger vor, von langer Hand die Übernahme der ÖVP geplant zu haben. „Kurz hatte das Grand Design im Mai 2016 schon im Kopf, das er dann 2017 auch umsetzte.“ Damals wurde schon ein Meinungsforscher beauftragt, dessen Siegeschancen abzutesten. „Die Studie ergab, dass die ÖVP mit Kurz um 15 Prozent besser abschneiden würde. Mit diesem brisanten Ergebnis klapperte Kurz die Bünde und Parteiobmänner ab, um Unterstützung für Neuwahlen zu suchen.“

Deutliche Kritik an der Regierung

Mitterlehner sehe das Buch nicht als Abrechnung, sondern als Klarstellung. Es werde jetzt keinen Austausch mit der Parteispitze. Aber es gebe viele in der ÖVP, die den derzeitigen Umgang mit dem Thema Migration nicht befürworten können. Deutliche Kritik übte Mitterlehner an der Regierung. Vor allem die Umbenennung von Aufnahmezentren in "Ausreisezentren" sei ein fatales Signal.

Geheimverhandlungen mit Griss und Strolz

Beschleunigt wurde die Entmachtung durch den Wechsel an der Spitze der SPÖ von Werner Faymann zu Christian Kern. Im Sommer 2016 soll Kurz laut Mitterlehner bereits bei Unternehmern wegen etwaiger Spenden für einen Wahlkampf vorstellig geworden sein. Auch habe Kurz Geheimverhandlungen mit Irmgard Griss und Matthias Strolz über die Bildung einer breiten Bewegung geführt. Als dann Kern seinen Plan A im Jänner 2018 vorstellte, habe sich die Lage zugespitzt. „Die Eskalationsspirale wurde weitergedreht, als hätte es den Relaunch des Regierungsprogramms nie gegeben. Kern und ich sollten einfach keine Erfolge mehr haben.“

Neben Kurz habe der damalige Innenminister und heutige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka federführend die Obstruktionspolitik betrieben. „Ich fühlte mich schon damals als Platzhalter, den man werken ließ, bis man die Stunde der Übernahme für günstig hielt.“ Der aktuellen Koalition wirft Mitterlehner vor, dass eine „vorrangig auf Stimmung und Anlass ausgerichtete Politik geltende Wertmaßstäbe beiseite“ schiebe.

Spindelegger: Abgang war Rettung der ÖVP

Die ÖVP um ihren Obmann Kurz will zur kritischen Abrechnung von Ex-Parteichef Mitterlehner offiziell nichts sagen. Stattdessen taucht jetzt Mitterlehners Vorgänger Michael Spindelegger auf, um den früheren Vizekanzler zu tadeln. In einer der APA übermittelten Stellungnahme erklärt er, dass Mitterlehners Abgang keine Intrige "sondern die Rettung der Volkspartei" gewesen sei.

Die ÖVP sei von einer Wahlniederlage in die nächste getaumelt "und war unter Mitterlehner auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit", so der selbst beim Wähler glücklose Spindelegger. Das Resultat der Parteiübernahme durch Kurz sei endlich wieder die ÖVP-Kanzlerschaft, soviel ÖVP-Politik wie schon lange nicht mehr und die Verhinderung von Rot-Blau unter einem Kanzler Heinz-Christian Strache, so der Alt-Vizekanzler in der übermittelten Stellungnahme.

Spindelegger galt als Förderer von Kurz und hat ihn als Staatssekretär überhaupt erst in Regierungsverantwortung genommen.

Im Salon der Kleinen Zeitung

Am 8. Mai wird Reinhold Mitterlehner sein Buch in einem von der Kleinen Zeitung und der Buchhandlung Moser organisierten, von Michael Jungwirth moderierten Salon präsentieren. Das Buch erscheint heute im Ecowin-Verlag (24 Euro).

