Bischof Bünker, warum ist für evangelische Christen der Karfreitag so wichtig?

BISCHOF MICHAEL BÜNKER: Martin Luther entwickelt eine Theologie des Kreuzes. Er sagt, wir sollen nicht nur daran denken, Gott in der Herrlichkeit, in Glorie und Allmacht wahrzunehmen, sondern auch dort, wo er sich als völlig ohnmächtiger, leidender, sterbender Mensch zeigt – am Kreuz. Deswegen gehört für Evangelische der Karfreitag ganz notwendig zu Ostern dazu, weil er den Blick schärfen kann für Menschen, die ohnmächtig sind, die unter Gewalt oder Krieg leiden. Unsere Gesellschaft könnte das brauchen – einen Tag der Besinnung auf das Leiden in der Welt.

