Sollte Österreich die ehrgeizigen Ziele verfehlen, die wir auf Klimakonferenzen unterzeichnet haben, kommen Strafzahlungen in Milliardenhöhe auf unser Land zu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Wenn heute im Klagenfurter Hotel Sandwirth die neun Finanzlandesräte zu ihrer regelmäßigen Konferenz aufeinandertreffen, dürfte es ihnen nicht an Gesprächsstoff mangeln: Die Umweltabteilung des Landes Kärnten (Peter Kaiser, SPÖ, führt aktuell den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz) hat eine Darstellung und Beschlussvorlage ausgearbeitet, die darstellt, wie teuer die Länder eine Fortsetzung des österreichischen Kurses in der Klimapolitik kommen würde.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.