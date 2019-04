Facebook

An der Spitze einer Initiative gegen Abschiebung von Lehrlingen: Anschober © APA/HERBERT NEUBAUER

Immer größere Kreise zieht eine Initiative, die Oberösterreichs grüner Landesrat Rudi Anschober vor einem Jahr gestartet hat. Anschober macht sich für einen Abschiebestopp für Asylwerber, die gerade eine Lehre absolvieren, gut Deutsch sprechen, aber einen negativen Asylbescheid in Händen halten, stark. Neben Wirtschaftstreibenden und Künstler haben sich auch ehemalige ÖVP-Spitzenpolitiker wie Reinhold Mitterlehner und Franz Fischler oder auch Ex-Raiffeisen-Chef Christian Konrad den Forderungen angeschlossen.

Monatelang hatte Anschober dem Kanzler Gesprächsverweigerung vorgeworfen, am Dienstag traf der Grün-Politiker schließlich Sebastian Kurz zu einer Unterredung im Kanzleramt: „Ich bin extrem enttäuscht, denn es gab null Bewegung“, erklärte Anschober nach dem Termin im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. „Nicht einmal eine dreimonatige Nachdenkpause wird ins Auge gefasst.“ Laut Anschober habe der Kanzler mehrfach beteuert, dass er die scharfe Haltung nicht wegen des Koalitionspartners, sondern aus eigener Überzeugung einnehme.

Kanzleramt: Asylberechtigte statt Asylwerber

Aus dem Kanzleramt heißt es in einer Aussendung, der Kanzler habe dem Landesrat die Haltung der Bundesregierung dargelegt. Basis dafür bilde der Rechtsstaat, Abschiebungen erfolgen in letzter Instanz auf Urteile von unabhängigen Richtern. Ziel der Bundesregierung ist es, jene in dauerhafte Beschäftigung zu bringen, die einen positiven Aufenthaltsbescheid haben und in Österreich bleiben dürfen. „Ich habe betont, dass wir unseren Fokus darauf legen, die 33.000 arbeitslosen Asylberechtigten zügig am Arbeitsmarkt zu integrieren. Alleine über 10.000 davon sind unter 25 Jahre alt. Dazu werden wir unter anderem auch die erfolgreiche Job-Börse der Bundesregierung fortsetzen.“

