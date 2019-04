''Digitales Vermummungsverbot''Koalition verbietet ab 2020 anonyme Postings

Facebook

Gernot Blümel © APA/HANS PUNZ

Die türkis-blaue Koalition wird am Mittwoch im Ministerrat ein, wie es heißt, „digitales Vermummungsverbot“ beschließen. Konkret müssen Zeitungen sowie die Betreiber von Online-Plattformen ab 2020 die Identität der Poster (Vor-, Nachname, Adresse) erfassen und festhalten. Erst nach erfolgreichem Abschluss des Registrierung ist die Veröffentlichung von Postings über Plattform, auch unter einem Pseudonym, möglich.

Wie die Registrierung erfolgt, bleibt den Betreibern überlassen. Möglich ist dies über die Bürgerkarte, über einen eingescanten Ausweis, die Zusendung eines Codes aufs Handy oder einen Rückruf aufs Handy. Internationale Digitalkonzerne wie Facebook müssen nach deutschem Vorbild einen Zustellungsbevollmächtigen benennen, der immer erreichbar ist.

„Wir sehen Handlungsbedarf, um wieder zu einer gelebten Normalität und einem normalen Umgang miteinander zu kommen“, so Medienminister Gernot Blümel. „Was in der analogen Welt geahndet wird, muss auch in der digitalen Welt Folgen haben. Die gefühlte Distanz in der digitalen Welt kann Auswüchse annehmen, die nicht akzeptabel sind.“

Zustimmung aus Brüssel

Nach einer vierwöchigen Begutachtungsfrist wird der Vorschlag vom Parlament behandelt. Die Entscheidung muss dann allerdings noch von Brüssel notifiziert werden. Einer ähnlichen Regelung hatte die EU-Kommission in Deutschland bereits die Zustimmung erteilt

