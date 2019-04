Ab Donnerstag muss sich der steirische Student und Journalist Max Zirngast in Ankara wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verantworten. Er sieht einen politischen Auftrag an Polizei und Staatsanwaltschaft, hofft aber auf ein faires Gericht.

Der Steirer Max Zirngast bei seiner Freilassung aus dem Sincan-Gefängnis am Heiligen Abend © APA/AFP/ADEM ALTAN

Der in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagte österreichische Student und freie Journalist Max Zirngast wird sich am Donnerstag zum ersten Mal in Ankara vor Gericht verantworten müssen. "Die Rechtsunsicherheit hat in der Türkei System", sagte Zirngast im Vorfeld im APA-Interview. Die Justiz in der Türkei sieht er als strukturell politisch beeinflusst.