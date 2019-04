Parteichefin fordert für "unsere Kinder und Enkelkinder gleiche Chancen in Europa wie wir sie hatten". Aktuell ist Spitzenkandidat Andreas Schieder am Wort.

© AP

Die SPÖ ist heute, Samstag, in ihren EU-Wahlkampf gestartet. Nach der scharfen Rede von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ist aktuell EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder am Wort. Er greift massiv die Bundesregierung an, fordert aufgrund der Identitären-Affäre: "Eine klare Abgrenzung der ÖVP wäre eine Beendigung dieser Koalition." Jetzt sei dafür der Zeitpunkt gekommen.

Bei der FPÖ habe es immer "diese Kellernazis gegeben, die aus dem Westentaschel herausgeschaut haben". Jetzt seien sie im Erdgeschoss der Gesellschaft angekommen. Was er den europäischen Rechtspopulisten, die als Wölfe im Schafspelz daherkämen, zugesteht: "Sie haben die Unzufriedenheit der Menschen aufgegriffen". Damit hätten sie Recht. Aber genau diese Unzufriedenheit habe zum Brexit geführt.

Die ehemalige Ankerbrot-Fabrik in Wien-Favoriten ist Schauplatz des "kleinen Parteitags", bei dem auch das Wahlprogramm abgesegnet wird. Neben dem österreichischen Listenersten Andreas Schieder wird der europäische Spitzenkandidat der Sozialdemokraten Frans Timmermans zu hören sein.

Wir übertragen die Veranstaltung live an dieser Stelle:

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Mensch statt Konzern".

Schieder greift zum plakativen Beispiel Starbucks. Der Konzern habe in Österreich 2017 bei einem Umsatz von 18 Millionen Euro Umsatz exakt 803 Euro und 9 Cent Steuern gezahlt.

Standing Ovations für AK-Präsidentin

Angeführt wurde die Gästeschar von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sowie vom europaweiten sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans. Auch den Spitzen der österreichischen Liste Andreas Schieder und Evelyn Regner wurde ein feierlicher Einzug gewährt. Von den Landeshauptmännern der SPÖ fehlt der Burgenländer Hans Peter Doskozil, der bei einem Landespartei-Termin im Bezirk Oberpullendorf (mit der Verabschiedung von Norbert Darabos) weilte.

Stimmung machte gleich zu Beginn Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda - und das, indem er die Teilergebnisse der für die Sozialdemokraten erfolgreich verlaufenen Arbeiterkammer-Wahl deklamierte, was in erstaunlich ausführlichen Standing Ovations für Kammerpräsidentin Renate Anderl endete. Die bei dem Urnengang erfolgreiche Mobilisierung möge Vorsatz für die EU-Wahl sein, warb Drozda.

"Entscheidende Wahl"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hob in seinem Eingangsstatement hervor, dass es eine entscheidende Wahl sei, die zeigen werde, wie es in Europa weitergehe - ob mit einem Europa der Konzerne, einem Europa, das sogar Rechtsextreme einschließe, oder mit einem Europa, das den Menschen in den Mittelpunkt stelle. Ein besonderes Lob gab es für den roten Spitzenkandidaten, einst sein Kontrahent ums Bürgermeisteramt, der sich schon von Jugend an mit Europa auseinandergesetzt habe. Wenn jemand Europa- mit nationaler oder auch kommunaler Politik verbinden könne, dann habe dieser den Namen Schieder.

Der Themenrat ist einzig dem Wahlprogramm und der Vorstellung der Kandidaten gewidmet. Gewählt worden waren die schon beim vorgezogenen Bundesparteitag vergangenen Dezember im Wels.

Die Kandidatenliste muss der Parteirat diesmal nicht absegnen, weil das schon beim Bundesparteitag in Wels vergangenen Dezember erledigt wurde. Jene Kandidaten, die hinter Schieder an wählbarer Stelle gereiht wurden, werden in Wien in Talkrunden den Delegierten vorgestellt. Als fix gilt der Wiedereinzug von Evelyn Regner, ansonsten wird das SPÖ-Team im Europaparlament ausschließlich aus Neulingen bestehen.

Gute Chancen auf ein Mandat haben als Vertreter Niederösterreichs, der Steiermark und Oberösterreichs Günther Sidl, Bettina Vollath und Hannes Heide. Die Chefin der Sozialistischen Jugend Julia Herr versucht über einen Vorzugsstimmen-Wahlkampf einen Sitz zu erlangen. Ein weniger gelegt hat sich mittlerweile der Kärntner Ärger darüber, dass der eigene Spitzenkandidat Luca Kaiser an unwählbarer Stelle gereiht wurde, obwohl die Landesgruppe aktuell die erfolgreichste ist.

"Kurz ist Türöffner für Rechtsextreme"

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat beim sozialdemokratischen Themenrat zur EU-Wahl scharfe Attacken gegen die Regierungsparteien geritten. Der FPÖ attestierte sie, sich von Rechtsradikalen gar nicht distanzieren zu wollen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz bezeichnete sie als "Türöffner für Rechtsextreme".

Der Kampf gegen Rechtsextreme in Europa müsse Priorität haben. "Wie wird die Zukunft meiner Töchter aussehen?" warf sie in die Menge. "Warum sollen meine Kinder und Eure Kinder und Enkelkinder nicht nicht die gleichen Chancen in Europa haben, wie wir sie in den vergangenen Jahrzehnten hatten."