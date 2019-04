Facebook

Armin Thurnher: Wie gefährlich die rechtsextremen Identitären sind, weiß ich nicht. Das ist Gegenstand polizeilicher und gerichtlicher Ermittlungen, wobei man auf Herrn Kickls Polizei hoffen muss und sich die Gerichte schon einmal als übereifrig erwiesen haben (die Idis wurden heuer in Graz von der Anklage der Aufstachelung zum Hass freigesprochen). Das Gefährlichste an den Identitären scheint mir momentan zu sein, dass die Spende des Attentäters von Christchurch an Identitären-Chef Martin Sellner dessen Gegner zu den immergleichen Fehlern im Umgang mit politischen Extremisten verleitet. Man dämonisiert die Rechten und steigert dadurch die Bedeutung einer kleinen Gruppe ins Riesengroße, oder anders gesagt: Die Gegner der Identitären tun ihnen gerade einen Riesengefallen.