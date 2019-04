Christoph Leitl - eine eigene Lounge zum 70. Geburtstag

Facebook

Wirtschaftskammerchef Mahrer beim Geburtstagsfest von Christoph Leitl (dahinter eine Karikatur von Kleine Zeitung Karikaturist Pismestrovic) © Michael Jungwirth

Dass Plätze, Straßen, Räumlichkeiten noch zu Lebzeiten nach hochverdienten Persönlichkeiten benannt werden, ist eine Seltenheit. Diese ungewöhnliche Ehre wurde dem langjährigen Präsidenten der Wirtschaftskammer, Christoph Leitl, zuteil. Hoch über den Dächern von Wien, im Dachgeschoß der Wirtschaftskammer in Wien, bat dessen Nachfolger Harald Mahrer zur Geburtstagsparty. Und überraschte den Jubilar mit einem außergewöhnlichen Geschenk: Die Lounge mit dem spektakulären Blück über die Donaumetropole trägt seit Donnerstag den Namen des Jubilars - Christoph-Leitl-Lounge. Der sichtlich bewegte Oberösterreicher bedankte sich überschwänglich.

"Wir hatten ein vereintes Europa, aber zu wenig Europäer"

In seiner kurzen Laudatio würdigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Verdienste Leitls. "Ich bin ein altmodischer Mensch, und ich meine, wir sind mit der Sozialpartnerschaft gut gefahren." Van der Bellen hob die Notwendigkeit der Akteure hervor, sich "in die Position des Gegenübers zu versetzen und Empathie" aufzubringen. Der Präsident brach auch eine Lanze für Europa. "Anfang 1933 hatten wir in Deutschland noch eine Demokartie, aber zu wenig Demokraten. Ich hoffe nicht, dass wir eines Tages sagen müssen: Wir hatten einmal ein Vereintes Europa, aber zu wenig Europäer."

Gesichtet wurden bei der Feier unter anderem Altpräsident Heinz Fischer, Ex-Vizekanzler Reinhard Mitterlehner, Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck, , der designierte ÖKK-Präsident Matthias Krenn, Ex-Raiffeisen-General Christian Konrad, AK-Präsidentin Renate Anderl, Ex-Zentralbankdirektorin Gertrude Tumpel-Gugerell, die früheren ÖGB-Chefs Fritz Verzetnisch und Rudolf Hundstorfer, der Chef der steirischen Kammer Josef Herk, WKÖ-Vizepräsident Josef Roth, Generalsekretär Karlheinz Kopf - eine Videobotschaft schickte Bundeskanzler Sebastian Kurz.

