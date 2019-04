Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Attacken gegen den ORF sind ein Teil der blauen DNA © APA/HANS PUNZ

Sobald die EU-Wahl geschlagen ist, will die Regierung ihr Konzept für eine Reform des öffentlich-rechtlichen ORF vorlegen. Spätestens im Juli ist es so weit. In dem Zusammenhang sollte auch ein FPÖ-Kernanliegen umgesetzt werden: die Senkung, wenn nicht sogar die Abschaffung der GIS-Gebühren. Nur wenige Themen finden in blauen Bierzelten so viel Zuspruch wie Attacken gegen den ORF. Gegen eine Senkung opponierten die ÖVP-Landeschefs, die um ihre Landesstudios fürchten, sowie der Finanzminister, der sein Ziel eines Nulldefizits gefährdet sah, sollte der Entfall mit Budgetmittel kompensiert werden.

Nach Informationen der Kleinen Zeitung haben sich die Koalitionsspitzen auf einen Kompromiss geeinigt. Auch um die geplante steuerliche Entlastung der Bürger nicht zu gefährden, soll mit 1. Jänner 2020 die ORF-Reform in Kraft treten. Ob neben personellen Änderungen auch tiefgreifende Reformen angedacht sind, ist unklar. Ob die GIS-Gebühren gesenkt oder abgeschafft werden, soll 2021/2 geklärt werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.