Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT NEUBAUER

Eine Steuer, die Facebook, Google und andere Digital-Riesen zwingen soll, mehr Steuern in Europa zu zahlen – das soll die sogenannte „Digitalsteuer“ werden, die die türkis-blaue Regierung heute im Ministerrat beschließen wird, wie die Kleine Zeitung erfahren hat.

Gerade solche Konzerne, die ihr Geld im Internet verdienen, seien „sehr kreativ, darin, Gewinne zu verbergen“, wie es Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) formuliert hat.

Kernstück der Reform soll eine Abgabe von drei Prozent auf Online-Werbung werden – sie wird im Gegensatz zu Inseraten in Zeitungen, TV- und Radiowerbung derzeit nicht gesondert besteuert.

Berechnungen von Wirtschaftsforschern zufolge dürfte diese Reform aber nicht allzuviel bringen – schon gar nicht, wenn parallel die klassische Werbeabgabe (derzeit fünf Prozent) auf denselben Steuersatz gesenkt wird. Diesen Schätzungen zufolge – die genaue Summe hängt von Details der Regelung ab – blieben dem Staat nur bis zu 15 Millionen Euro durch die Digitalwerbesteuer.

Digitalpaket bringt teurere Packerl

Allerdings hat Löger angekündigt, die Online-Werbeabgabe werde nur ein Teil des „Digitalpakets“ sein. Die rund 200 Millionen Euro, die er mehrmals als Ziel genannt hatte, sollen durch die Ausdehnung der Einfuhrumsatzsteuer im Online-Handel kommen – und geänderte Registrierungsregeln für Online-Vermittlungsplattformen wie AirBnB: Wer etwa sein Zimmer über eine solche Plattform vermietet, ist verpflichtet, das beim Finanzamt zu melden – tut er das nicht, soll in Zukunft die Vermittlungsplattform dafür haftbar gemacht werden.

In erster Linie gehe es aber weniger um mehr Einnahmen als um „Fairness in der Besteuerung der Wirtschaft“, erklärte Löger vor kurzem im Klub der Wirtschaftspublizisten. Denn in Europa sei die Wirtschaft im Schnitt mit 23 Prozent besteuert, die „digitale Welt“ mit 8 bis 9 Prozent, dabei aber die großen Konzerne wie Google, Amazon, Alibaba usw. oft nur mit 1 bis 2 Prozent oder sogar „Null Komma“. Denn es fehle für eine Besteuerung eine regionale physische Betriebsstätte. In dem Sektor würden aber bis zu 40 Prozent vom Umsatz als Gewinn lukriert. „Wir haben also ein systemisches Thema“.

Aus EU-Ebene gescheitert

Auf EU-Ebene war die Digitalsteuer ein großes Thema des österreichischen Ratsvorsitzes. Ein Vorschlag der EU-Kommission, eine Online-Werbeabgabe von drei Prozent europaweit einzuführen, war aber Anfang März im Finanzministerrat am Widerstand von Dänemark, Schweden, Estland und Irland gescheitert. Die EU will nun langfristig eine Lösung im Rahmen der Industriestaaten-Organisation OECD verfolgen.