Erdogan vor Fiasko?Zank um Großstädte: Kommunalwahl wird zum Polit-Krimi

Bis spät in die Sonntagnacht stritten die islamisch-konservative Regierungspartei AKP und die Mitte-Links-Oppositionspartei CHP um die Wahlergebnisse in den wichtigsten Städten des Landes - in der Hauptstadt Ankara und in der Wirtschaftsmetropole Istanbul.

Erdogan könnte bei der Kommunalwahl ausgerechnet die Hauptstadt Ankara verlieren. © APA/AFP/BULENT KILIC

Die türkische Kommunalwahl ist zu einem Polit-Thriller geworden: Bis spät in die Sonntagnacht stritten die islamisch-konservative Regierungspartei AKP und die Mitte-Links-Oppositionspartei CHP um die Wahlergebnisse in den wichtigsten Städten des Landes - in der Hauptstadt Ankara und in der Wirtschaftsmetropole Istanbul. Beide waren jahrzehntelang AKP-regiert. In beiden wurde das Rennen atemberaubend knapp. Gleichzeitig schien ohne ersichtlichen Grund die Auszählung durch die staatliche Wahlbehörde YSK langsamer und langsamer zu werden. Die Opposition begann, vor Wahlbetrug zu warnen.

Die türkische Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan könnte bei der Kommunalwahl ausgerechnet die Hauptstadt Ankara verlieren. Dort lag am Sonntag zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren ein Bürgermeisterkandidat der Mitte-Links-Partei CHP vor dem der AKP. Gleichzeitig gibt es Streit um die Wirtschaftsmetropole Istanbul, wo das Rennen zwischen AKP und CHP atemberaubend eng wurde.

Zählungen gestoppt

Klar wurden die Gewinner am Wahltag aber nicht mehr. Denn die Wahlbehörde YSK hatte um kurz nach 23.00 Uhr Ortszeit aufgehört, Wahlergebnisse zu veröffentlichen. Da waren gerade mal 91 Prozent der Stimmen ausgezählt. Ob sie die Resultate am Montag nachliefern will, blieb zunächst unklar.

Wahlen Rund 57 Millionen Türken waren am Sonntag aufgerufen, in 81 Provinzen Bürgermeister, Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker zu wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 84 Prozent.

AKP landeweit stimmstärkste Partei

Landesweit blieb die AKP mit zunächst rund 45 Prozent aller ausgezählten Stimmen die stärkste Partei. Der Verlust der beiden wichtigsten Großstädte des Landes, die jahrzehntelang AKP-regiert waren, wäre aber ein herber Verlust für den machtgewohnten Staatspräsidenten - und Ansporn für seine Kritiker. Die Verluste waren wohl auch eine Reaktion auf die schlechte wirtschaftliche Lage, die viele Menschen in der Türkei verängstigt und erbost. Die Lira hat massiv an Wert verloren, die Zahl der Arbeitslosen stieg innerhalb eines Jahres um rund eine Million und die Inflation um rund 20 Prozent. Lebensmittel wurden besonders teuer.

Obwohl in Istanbul noch gar nicht alle Stimmen ausgezählt waren, erklärte sich am späten Abend plötzlich der Kandidat der AKP, Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim, zum Sieger. "Wir haben die Wahl in Istanbul gewonnen", sagte er auf einer Bühne vor Hunderten jubelnden Anhängern. Selbst laut regierungsnahen Medien lag er da nur mit einem hauchdünnen Vorsprung vorne: mit 48,71 Prozent zu den 48,65 Prozent des CHP-Kandidaten Ekrem Imamoglu.

Warnung vor Manipulation

Imamoglu reagierte schnell. Nach eigener Zählung seiner Partei führe er selbst - und zwar mit 50,51 Prozent vor Yildirim, der bisher nur 46,55 Prozent bekommen habe, sagte er. Außerdem seien in Istanbul nicht 98 Prozent, sondern erst knapp 76 Prozent der Stimmen ausgezählt. "Wir lassen keine Manipulation zu", drohte Imamoglu. CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu mischte ebenfalls mit und behauptete seinerseits, die CHP habe in Istanbul gewonnen.

Während das Rennen in der Bosporus-Metropole auch um Mitternacht nicht entschieden war, stand die AKP in der Hauptstadt Ankara nach 25 Jahren vor dem Verlust des Rathauses. Nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmzettel lag der CHP-Kandidat Mansur Yavas laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit 50,6 Prozent klar in Führung. Amtsinhaber Mehmet Özhaseki von der AKP erreichte nur 47,2 Prozent.

Sieg an Opposition

Nach den letzten verfügbaren Teilergebnissen von Anadolu verloren die AKP und ihr Bündnispartner MHP außerdem die Touristen-Hochburg Antalya und das südtürkische Adana an die Opposition. Die Küstenmetropole Izmir ging erneut klar an die CHP, sowie sämtliche Provinzen an der Westküste der Türkei. Die AKP dominierte wie auch bei vergangenen Wahlen Zentralanatolien.

Oppositionelle Medien wie Bianet oder Dokuz8Haber berichteten von Unregelmäßigkeiten - das Ausmaß der Wahlmanipulationen war aber nicht unmittelbar absehbar. Besonders aufmerksam schauten Wahlbeobachter in den kurdisch-dominierten Osten, wo die große pro-kurdische Oppositionspartei HDP besonders stark ist. Hier gewann die HDP nach Teilergebnissen einige Gemeinden unter Zwangsverwaltung zurück. Nach dem Putschversuch vom Juli 2016 hatte Ankara zahlreiche Bürgermeister der HDP wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK abgesetzt. Präsident Erdogan hat allerdings bereits damit gedroht, HDP-Bürgermeister gleich wieder abzusetzen.

Referendum über Regierung

Erdogan selbst hatte die Wahl zu einem Referendum über seine Regierung gemacht. Obwohl er gar nicht selbst zur Wahl stand, hatte er fast jeden Tag gleich mehrere Wahlkampfauftritte hingelegt und war durchs halbe Land gereist. Die Wahl hatte er hochstilisiert zu einem Kampf um Fortbestand oder Niedergang des Landes.

Am Abend erklärte er seine Partei zum Gewinner der Partei, sagte aber ungewohnt selbstkritisch auch: "Wir müssen akzeptieren, dass wir da, wo wir gewonnen haben, die Herzen unseres Volkes erobert haben, und da, wo wir verloren haben, nicht erfolgreich genug waren." Er vermied es aber, sich zu den Ergebnissen in Istanbul, Ankara oder anderen Städten zu äußern. Anschließend reiste er zur traditionellen Balkonrede zum AKP-Hauptquartier in Ankara.

Scharfe Angriffe auf Opposition

Der Wahlkampf war geprägt von scharfen Angriffen Erdogans auf die Opposition, die er als Feinde der Türkei und des Islam bezeichnete. Die Wahl erklärte er zur Frage des "nationalen Überlebens" angesichts der Bedrohung durch innere und äußere Feinde. Obwohl Erdogan selbst nicht zur Wahl stand, tourte er über Wochen durch das Land und machte so den Urnengang auch zu einer Abstimmung über seine eigene Politik.

Dabei war die Wirtschaftslage alles andere als günstig für die AKP: Erstmals seit zehn Jahren ist die Türkei in die Rezession gerutscht, die Inflation liegt bei 20 Prozent und die Arbeitslosigkeit ist auf 13,5 Prozent gestiegen. Kurz vor der Wahl sorgten starke Schwankungen der Währung für zusätzliche Nervosität in Ankara, nachdem die Lira vergangenen Sommer inmitten einer diplomatischen Krise mit den USA eingebrochen war.