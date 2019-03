Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT NEUBAUER

Auf „dem Weg zur Vollbeschäftigung“ sehen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Wirtschaftslage in Österreich an Samstag vor Journalisten. Der sich abzeichnenden Konjunktureintrübung zum Trotz gebe es „keinen Grund für Alarmismus oder ein Schlechtreden der Situation“, so Kurz.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.