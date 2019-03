Facebook

Nationalrat: Kickl zur Situation nach Terror in Neuseeland © APA/ROLAND SCHLAGER

Ein recht umfangreiches Programm hat der Nationalrat am Donnerstag zu bewältigen - auch wenn nicht allzu viele Gesetzesbeschlüsse gefasst werden. Aber es gibt eine Erklärung samt Debatte zum Terroranschlag in Neuseeland, einen Dringlichen Antrag zum Klimaschutz und ganz am Schluss die Erhöhung der Parteienförderung um zwei Prozent.

Zum Auftakt berichtet Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) über die aktuelle Situation nach dem rechtsradikalen Terroranschlag in Neuseeland. Nachdem bekannt wurde, dass der Attentäter den österreichischen "Identitären" eine Spende überwiesen hat, hat die Regierung bereits angekündigt, deren Auflösung zu prüfen.

Den Live-Stream finden Sie hier:

Kickl spricht über das vom Attentäter verfasste Manifest, indem dieser Österreich als eines jener Länder nannte, in denen "der Aufstand beginnen könnte - was auch immer das heißt", so Kickl. Der Attentäter habe sich Ende 2018 in Österreich aufgehalten und sei auch in Deutschland gewesen, die genaue Reiseroute werde derzeit eruiert.

Auch die Spende des Attentäters an den Chef der Identitären erwähnt Kickl, eine Auflösung des Vereines stehe nun im Raum.

Liste "Jetzt" setzt auf Klimaschutz

Angesichts der Schülerdemos verleiht die Liste JETZT ihren Forderungen zum Klimaschutz mit einem Dringlichen Antrag Nachdruck. Am Mittwoch wurde ein Dringlicher Antrag der SPÖ zur Pflege behandelt worden. Außerdem wurde das Don't smoke-Volksbegehren ein letztes Mal debattiert und dann ad acta gelegt.