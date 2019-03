Heute wählt Salzburg seinen neuen Bürgermeister. In der Stichwahl stehen Harald Preuner (ÖVP) und Bernhard Auinger (SPÖ). Eine Analyse des Wahlverhaltens in Österreichs Städten und auf dem Land.

Stichwahl in Salzburg

Wenn am heutigen Sonntag die Stadt Salzburg ihren Bürgermeister wählt – zur Stichwahl stehen Amtsinhaber Harald Preuner von der ÖVP (41,3 Prozent im ersten Wahlgang) und Bernhard Auinger von der SPÖ (30,7 Prozent) –, geht es zumindest auf einer symbolischen Ebene auch um viel mehr: darum, welche Partei in den wichtigsten Städten der Republik an der Spitze steht.

