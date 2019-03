Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

"Mir ist schon klar, dass der Herr Klenk noch nie in seinem Leben Existenzangst gehabt hat. Dass der Herr Klenk nicht weiß, was es heißt, jeden Tag zu schauen, dass man seinen Betrieb am Laufen hält, dass man seine Familie ernähren kann und dass man vielleicht an die nächste Generation weitergeben kann, was man von seinen Eltern gekriegt hat."

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.