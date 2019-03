Facebook

Bundeskanzler Kurz in Arabischen Emiraten und Kuwait © APA/HARALD SCHNEIDER

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält sich an diesem Wochenende zu einem zweitägigen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und in Kuwait auf. Themen seiner Gespräche werden vor allem Wirtschaftsfragen, aber auch die regionalen Konflikte in Syrien und im Jemen und ihre Folgen wie Terrorismus und Flüchtlinge sein.

Kurz wird heute, Samstag, in Abu Dhabi mit dem Kronprinzen dieses größten der sieben Emirate, Mohamed Bin Zayed al Nahyan, und mit Außenminister Abdullah bin Zayed zusammentreffen sowie Gespräche mit Vertretern der Staatsholding sowie der nationalen Ölgesellschaft führen. Begleitet wird der Kanzler von Vertretern einer Reihe heimischer Konzerne. Die VAE sind der größte Handelspartner Österreichs in der Golfregion, österreichische Unternehmen sind bereits mit zahlreichen Niederlassungen vertreten.

Am Sonntag wird Kurz nach Kuwait weiterreisen, wo er mit Emir Sabah al-Ahmad al-Jabir as-Sabah und Premierminister Jabir Mubarak al-Hamad as-Sabah zusammentreffen wird. Auch hier setzt man auf Infrastruktur-Projekte wie Spitäler, Kraftwerke und Raffinerien, aber auch auf eine dynamische Entwicklung des Österreich-Tourismus. Einen Beitrag dazu soll eine kleine Tournee der Spanischen Hofreitschule in den Emiraten leisten, die parallel zum Besuch des Kanzlers stattfindet.