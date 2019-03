Es sind die Kinder und die Ältesten, die in der Kriegszone im Osten der Ukraine am meisten leiden. Minen, Angst, Hunger: Nach fünf Jahren in dem Konflikt haben viele Bewohner ihre Reserven verbraucht. Die Caritas hilft mit Zuspruch, Essenspaketen, Medikamenten und vielem mehr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kinder haben bereits fünf Jahre Krieg und Armut hinter sich © Nina Koren

Es gibt Momente, da vermeldet das Gehirn „Kurzschluss“, dann weigert es sich zu verarbeiten, was die Augen vermelden. Als Walerij auftaucht, ist so ein Moment. Vor ihm, hinter ihm, hunderte Männer und Frauen, die große Mehrheit im Herbst ihres Lebens, eingepackt in dicke, wattierte Mäntel, mit Taschen, Säcken voller Reis, Milch, Brotwecken, eilen vorbei. Eine Frau mit blauer Haube schiebt ihre blasse, gekrümmt dasitzende Mutter im Rollstuhl vor sich her. Dazwischen Uniformierte, schwer bewaffnet. Es ist früher Vormittag am Grenzübergang Stanycja Luhanska. Unsichtbar, und doch spürbar, die Scharfschützen beider Kriegsparteien, die den Übergang bewachen. Links und rechts der drei Kilometer langen Asphaltpiste durchs Niemandsland: zerschossene, zerbombte Häuser, zerborstene Dachbalken, zersplitterte Fenster. Was ein gemütliches Daheim gewesen sein mag, hat sein Innerstes nach außen ergossen.

Die Front läuft mitten durchs Land

Über den Fluss müssen sie kommen. Die aus dem Osten, aus den von den Separatisten mit russischer Unterstützung kontrollierten Gebieten, um einzukaufen, was im Osten zu teuer geworden ist, oder um ihre Pension abzuholen im westlichen, von der ukrainischen Regierung kontrollierten Teil – in jener Ukraine, in der bis vor fünf Jahren noch alle gemeinsam lebten. Jetzt verläuft die Front durchs Land – Trennungslinie nennen sie die Separatisten; Kontaktlinie die Regierung in Kiew, die darum ringt, nach der russischen Annexion der Krim und dem Krieg hier im Osten den Staat zusammenzuhalten.

"Berliner Mauer"

Wer auf die andere Seite will, braucht Kraft, innere und körperliche: Bis zu sechs Stunden lang stehen die Menschen bei den Kontrollposten auf beiden Seiten an, im Schlamm der schmelzenden Schneemassen, um ihre Dokumente vorzuweisen, um ihre Taschen ausräumen und kontrollieren zu lassen. Selbst Hunde werden gefilzt, ob sich nicht irgendwo in ihrem Fell Explosives verbirgt. Wer den ersten Kontrollpunkt durchgestanden hat, hat drei Kilometer Fußmarsch vor sich. Hilfsorganisationen haben medizinische Versorgungspunkte eingerichtet – immer wieder bricht jemand zusammen. „Wie gibt es das, dass wir hier so viele Stunden anstehen müssen!“, reißen einer resoluten Dame die Nerven. „Jetzt haben wir hier auf unseren Feldern die Berliner Mauer“, ruft eine, noch weiter hinten, andere bitter.

Eine Karawane der Schande

Selbst Gehbehinderte wie Walerij müssen den Fußmarsch für ihre Pension auf sich nehmen Foto © Nina Koren

Walerij also. Mit gleichmäßigen, gemessenen Bewegungen schiebt er seinen Körper vorwärts, wortlos, der Blick zu Boden, das alte, zerfurchte Gesicht versteinert. Erst ein Drittel der Strecke hat er bisher geschafft. Auf Krücken. Mit einem Bein. Und noch lange ist er nicht drüben. Als er angesprochen wird, dauert es eine Weile, bis er aufschaut. Nein, er habe niemanden, der ihm helfen könne. 63 Jahre ist er, seine Mutter, 84, lebt auf der östlichen Seite der Demarkationslinie, er auf der westlichen. „Mir geht es besser als meiner Mutter, die Arme kann sich gar nicht mehr fortbewegen“, sagt Walerij, und er sei froh, ihr etwas beistehen zu können. Das Bein, ja das hat er schon vor 30 Jahren verloren – auch im Krieg, aber in Afghanistan, damals noch für die Sowjet-Armee. „Jeder Krieg ist sinnlos“, sagt Walerij, „und diesen in der Ukraine – den will von uns, die er betrifft, überhaupt keiner“. Wortlos schleppt er sich weiter, gleichmäßig, zwischen all den anderen, die rasch rüber wollen auf die andere Seite. Eine Karawane der Schande. Ein Riss durch Europa, den es einfach nicht geben dürfte.

Zerschossene Häuser Foto ©

Nach fünf Jahren Krieg, bei dem mehr als 13.000 Menschen ums Leben kamen, gehen vielen die Reserven und die Hoffnung aus. Täglich kommt es zu hunderten Verletzungen der vereinbarten Waffenruhe. Es sind die Alten, die kein neues Leben woanders mehr beginnen können, die am meisten unter dem Konflikt leiden, und die Allerjüngsten aus sozial schwachen Familien, die keinen neuen Platz zum Leben fanden. Sie wissen nicht, wie umgehen mit den Detonationen, dem Sterben, der Ungewissheit.

Unterricht im Kriegsgebiet

Laut Unicef sind mehr als 800.000 Kinder von dem Krieg und seinen Folgen betroffen. Die Schule in Valuiske liegt direkt an der Demarkationslinie. Zwei Mal wurde das Gebäude getroffen, einmal das Dach zerstört, ein andermal die Fenster; jetzt ist das meiste wieder repariert. Die Caritas hat hier, wie an elf weiteren Orten, „Childfriendly Spaces“, kinderfreundliche Räume, eingerichtet. Zhanna, eine Psychologin der Caritas, sitzt mit einer Gruppe von Jugendlichen im Klassenzimmer im ersten Stock. Viele haben nahe Angehörige sterben gesehen, Gewalt und Gefechte miterlebt, mussten mehrfach in Luftschutzkellern Zuflucht suchen. Insgesamt wurden bei den Kämpfen 740 Schulen zerstört oder beschädigt. Jetzt sei es ein bisschen ruhiger geworden, sagt Zhanna, doch vielen steht der Schrecken noch ins Gesicht geschrieben. Sie reden, unterstützen einander, üben, Konflikte friedlich zu lösen. „Das schlimmste ist die Angst, dass jeden Tag einer von uns tot sein könnte“, sagt Lisa. „Wer wird noch da sein in einem halben Jahr, wer nicht?“.

Kinder werden in der Schule vor Minen gewarnt Foto ©

Spielen zwischen Minen

Lisa ist 15 Jahre alt – und hat ein Drittel ihres Lebens bereits im Krieg verbracht. Dass sie damals, als die Angriffe losgingen, flüchten mussten, die Familie eine zeitlang auseinandergerissen wurde, sei der schwerste Moment für sie gewesen. In den Gängen der Schule hängen Plakate, die die Kinder informieren, was es bedeutet, auf eine Mine oder einen Blindgänger zu treten. Die Ukraine, ein Land in Europa, zählt mittlerweile zu den drei meistverminten Ländern der Welt. Gerade jetzt zur Schneeschmelze ist die Gefahr hoch. Spielen in den Gärten oder Federn bedeutet wegen der Minen für die Kinder tägliche Lebensgefahr; auch der Weg in die Schule. Lisa will eines Tages Ärztin werden, ihre Freundin Alicia Staatsanwältin, Dennis Bauingenieur – um die zerstörten Häuser wieder aufzubauen. Der Krieg prägt die Träume seiner Kinder.

Keine Apotheken

In Krieg und Elend haben die Engel Hochsaison. Ljudmila, 25, ist einer von ihnen. Sie hilft denen, die sich selber längst nicht mehr helfen können. Drei Mal die Woche besucht sie die 75-jährige Ljuda und ihre Schwester Nina in deren kleinem Häuschen im Dorf Pschenitschne. Eigentlich liebte Ljuda es, ihren kleinen Garten zu bestellen – doch das geht nicht mehr. Ljuda leidet unter Diabetes, ihr linkes Bein wurde amputiert. „Es tut mir so leid, diese starke Frau so traurig zu sehen“, erzählt Ljudmila. Im Dorf selbst gibt es keine Apotheke, kein Lebensmittelgeschäft, keine ärztliche Versorgung – die Dorfbewohnerinnen, aber auch ihre Helfer stoßen an ihre Grenzen: Drei Mal die Woche macht sich deshalb Ljudmila zu Fuß auf den Weg – um Medikamente und Lebensmittelpakete, die von der Caritas und ihren Spendern zur Verfügung gestellt werden, ins Dorf zu bringen.

Es ist ein Fußmarsch von 40 Minuten, über kaum befestigte, unbeleuchtete Wege, in denen zur Schneeschmelze das Wasser teils kniehoch steht. „Wann immer es geht, fahr ich mit dem Fahrrad, auch bei Eis und Schnee, aber jetzt ist einfach zu viel Schlamm, um zu fahren“, sagt Ljudmila. „Wir sind unendlich dankbar – ohne die Hilfe Ljudmilas, ohne die Hilfe der Spender würden wir nicht überleben“, ist die alte Frau überzeugt. „Bitte sagen Sie das den Österreichern“, setzt sie nach. Insgesamt betreut die junge Sozialarbeiterin 18 Menschen in der Region.

Im eigenen Haus mit Haube und Jacke

Auch Anna Iwanowna ist eine von ihnen. Die 83-Jährige lebt seit dem Tod ihres Mannes ganz alleine; aus Angst vor einer Hungersnot legt sie Essensvorräte an. Anna Iwanowna sitzt mit Haube, Jacke und dicken Wollstiefeln auf ihrem kleinen Hocker: Das Heizen kann sie sich kaum noch leisten. Hunderte sterben im Osten des Landes jedes Jahr an Erfrierungen im eigenen Haus. Wenn sie an ihre Jugend denkt und daran, wie es ihr jetzt geht, laufen ihr Tränen übers Gesicht. "Dieser Krieg muss beendet werden", fordert sie mit entschlossener Stimme. "Unser Land muss sich wieder vorwärts entwickeln können". Wenn sie einen Wunsch frei hätte? "Frieden für die Menschen - und bitte vergesst uns nicht!"

Wie man helfen kann 5,2 Millionen Menschen sind vom Krieg in der Ukraine betroffen, ein großer Teil davon ältere Menschen, Kranke, Kinder. 12.000 Kinder leben in Dörfern, die mindestens einmal pro Monat beschossen werden. Die Caritas hilft mit Zuspruch und psychologischer Betreuung, temporären Unterkünften, Medizin, Öfen, bei der Reparatur zerstörter Fenster. „Der Krieg hat die Armut verstärkt. Es ist eine stille, vergessene Katastrophe, die unsere Aufmerksamkeit braucht“, sagt Generalsekretär Schwertner (Wien). Die Caritas bittet um Spenden und sucht Paten und Patinnen für die Kinder. Caritas-Spendenkonto. Erste Bank - IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560. BIC: GIBAATWWXXX. Kennwort: Kinder in Not. Online-Spenden: www.caritas.at/kinder