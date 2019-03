Facebook

Chinesen wollen in Hafen von Triest investieren © xbrchx - stock.adobe.com

Zuletzt bekam ein Papst so einen Empfang beim italienischen Staatspräsidenten. Benedikt XVI. war der bisher letzte Staatsgast, der mit Pferde-Eskorte in den Quirinalspalast begleitet wurde. Gestern eskortierten wieder berittene Carabinieri einen Besucher zum Amtssitz von Sergio Mattarella in Rom: Chinas Staatspräsident Xi Jinping kam in den Genuss dieser nur noch Königen vorbehaltenen Ehren. Hier bahnen sich große Dinge an, konnte man interpretieren.