© APA/BARBARA GINDL

Österreichs Muslime – nicht erst seit dem Regierungseintritt der FPÖ im Visier der Politik – geraten zunehmend in juristische Grabenkämpfe. Am Donnerstag hat der Verfassungsgerichtshof über das 2015 unter rot-schwarz beschlossene Verbot entschieden, Imame dürfen nicht mehr aus dem Ausland finanziert werden. Die Regelung sei zwar ein Eingriff in die Religionsfreiheit, schreiben die Höchstrichter in ihrem Erkenntnis – aber ein vertretbarer. „Die Wahrung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit anerkannter Religionsgesellschaften vom Staat, aber insbesondere auch von anderen Staaten, bildet ein im öffentlichen Interesse gelegenes Ziel“, schreiben die Richter.

