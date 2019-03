Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch für das neuerdings als "Ausreisezentrum" ausgeschilderte Erstaufnahmezentrum Traiskirchen soll künftig die neue Bundesbetreuungsagentur zuständig sein. © APA/ROBERT JAEGER

Vergangene Woche hat Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wie berichtet ein Gesetz in Begutachtung geschickt, das NGOs und privaten Dienstleistern Betreuung und Beratung von Asylwerbern wegnimmt - und an ihrer Stelle eine "Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen" errichtet, die das künftig übernehmen soll. Strittig dabei unter anderem: Dass eine dem Innenministerium unterstellte Institution künftig die Rechtsberatung in Verfahren übernehmen soll, die in erster Instanz beim Innenministerium geführt werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.