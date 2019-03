Facebook

Bürgermeister Michael Ludwig unter Beschuss © APA/HANS KLAUS TECHT

Es kommt nicht oft vor, dass ein Bauprojekt in Wien zum Bundespolitikum wird. Bei der Neugestaltung des Heumarkt-Areals in der Wiener Innenstadt, das sich zwischen dem in die Jahre gekommenen Hotel Intercontinental und dem Konzerthaus befindet, ist das jedoch „gelungen“. Die SPÖ zog nun die Reißleine und legte das Projekt für zwei Jahre auf Eis. Es solle eine „Phase des Nachdenkens“ geben, in der „sich gar nichts ändern wird“, kündigte der Wiener Landtagspräsident Ernst Woller (SPÖ) an.

