Die FPÖ hat sich alternative Informationskanäle aufgebau © APA/HANS PUNZ

Nur wenige Veranstaltungen sind ein so trefflicher Seismograf für die Stimmung an der blauen Basis wie der politische Aschermittwoch in Ried. Vor Tausenden Anhängern holte auch heuer wieder FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zum Rundumschlag aus. Den größten Applaus erntete er, als er gegen Migranten und Islamisten vom Leder zog - und sich den ORF vorknöpfte. „Mancher ORF-Moderator schaut heute noch drein, als ob er auf eine saure Zitrone beißen würde, wenn er einen von uns interviewen muss.“ Vor einem Jahr hatte sich Strache im Vorfeld des Aschermittwochs auf Facebook mit ZiB-2-Moderator Armin Wolf angelegt und bemerkt: „Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF.“ Strache musste sich später bei Wolf entschuldigen.

