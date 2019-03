Facebook

Doskozil besucht Kurz im Kanzleramt ©

Einen pikanten Tweet hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heute abgesetzt. Nach einem Treffen mit Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) veröffentlichte Kurz ein Foto inklusive folgenden Text: "Ich hatte heute einen guten Austausch mit meinem ehemaligen Regierungskollegen und neuen burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Bei diesem Arbeitsgespräch konnten wir eine Reihe von Themen und Reformvorhaben zwischen dem Bund und den Ländern besprechen."

Ich hatte heute einen guten Austausch mit meinem ehemaligen Regierungskollegen und neuen burgenländischen #Landeshauptmann Hans Peter #Doskozil. Bei diesem Arbeitsgespräch konnten wir eine Reihe von Themen und Reformvorhaben zwischen dem Bund und den Ländern besprechen. pic.twitter.com/fJ5AGQ2pSQ — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 13. März 2019

Der Zeitpunkt des Treffens und die Veröffentlichung der Zusammenkunft dürfte in der SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße auf wenig Begeisterung stoßen und womöglich als Provokation angesehen werden. Zwar haben SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Doskozil in den letzten Tagen und Stunden wieder den Schulterschluss vollzogen, der Burgenländer stimmt in den Chor der SPÖ-Granden über die türkis-blaue Unverforenheiten bei der Mindestsicherung, einen Beschluss herbeizuführen, ohne die Länder einzubinden, ein.

Nicht in Opposition zur Regierung

Die Differenzen zwischen der Parteichefin und dem Landeshauptmann sind aber tiefer. Doskozil hatte in der Vergangenheit wiederholt erklärt, er sehe keinen Grund, gerade in der Migrationsfrage in Opposition zur türkis-blauen Regierung zu gehen.