Karl Habsburg wurde ob seines Adelstitels auf der Homepage in zweiter Instanz verurteilt, die Behörde sah sich außerstande, ein Strafmaß festzulegen: Im Gesetz aus dem Jahr 1919 ist das Strafmaß in Kronen angegeben.

KARL HABSBURG © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ausgerechnet zum 100. Jahrestag des Adelsaufhebungsgesetz liefern die heimischen Behörden eine Posse, die Eingang ins Kabarett finden dürfte. Vor einem Jahr wurde eine anonyme Anzeige gegen Karl Habsburg, den Enkel des letzten Kaisers, eingebracht. Stein des Anstoßes ist dessen Homepage, die von Wien aus betrieben wird und auf der heute 58-Jährige als „Karl von Habsburg geführt“. In erster Instanz wurde Habsburg für den Verstoß vom Bezirksgericht Landstraße zu einer Geldstrafe von 70 Euro verurteilt, wogegen er in Berufung ging.

Am Dienstag entschied das Verwaltungsgericht etwas anders. Zwar stellte der zuständige Beamte einen Verstoß gegen das 3. April 1919 Adelsaufhebungsgesetz fest, von einer Geldstrafe wurde Abstand genommen – und offenkundig mit dem Argument, dass das 100 Jahre alte Gesetz ein Strafmaß von 20.000 Kronen vorsieht, die Behörde sich aber außerstande sieht, den exakten Umrechnungskurs festzulegen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Ob Habsburg die Verteilung in zweiter Instand beeinspruchen will, ist noch unklar.

©

In Paragraph 2 des vor 100 Jahren beschlossenen „Gesetzes über die Aufhebung des Adels, der weltlichen Ritter- und Damenorden und gewisser Titel und Würden“ wird festgehalten. Die Führung dieser Adelsbezeichungen, Titel und Würden ist untersagt. Übertretungen werden von den politischen Behörden mit Geld bis 20.000 Kronen oder Arrest bis zu sechs Wochen bestraft.“

