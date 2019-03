Facebook

Heinz Faßmann will heute Auswege präsentieren © APA/GEORG HOCHMUTH

Mehr als 100 Millionen Euro an Bundesmittel wurden nach Informationen der Kleinen Zeitung von den Bundesländern für den Ausbau der Ganztagsschule und der Nachmittagsbetreuung nicht abgeholt. Heute vormittags will Bildungsminister Heinz Faßmann in einer Pressekonferenz Wege aufzeigen, wie die Mittel doch noch eingesetzt werden können. Die Mittel waren von der früheren Regierung als Anschubfinanzierung konzipiert worden, auf Basis einer 15a-Vereinbarung hätten die Länder den Ausbau weiter finanzieren müssen. Das unterblieb, weil die Länder die Kofinanzierung nicht aufbringen konnten.

Die Pressekonferenz startet um 9 Uhr

