Erwin Pröll über sein schwieriges Verhältnis zu Sebastian Kurz © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ungewöhnlich offen hat sich der langjährige Landeshauptmann von Niederösterreich, Erwin Pröll, im Zuge einer Matinee am Sonntagvormittag im Theater in der Josefstadt über sein vorübergehend angespanntes Verhältnis zu seinem Parteifreund Sebastian Kurz geäußert. Pröll wusste von „heftigen Verwerfungen“ im Zusammenhang mit der Liederbuchaffäre des FPÖ-Politikers Udo Landbauer zu berichten. In so einer sensiblen Frage Stellung zu beziehen, sei „nicht nur Aufgabe der FPÖ, sondern auch des Regierungschefs.“

