Politisches Erdbeben in Salzburg: Erstmals seit dem Krieg dürfte die ÖVP in der Mozartstadt als klare Nummer eins aus einer Gemeinderatswahl hervorkehren. Auch bei der Kür des Bürgermeisters hat die ÖVP die Nase vorn.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinner und Verlierer: Preuner (ÖVP), Auinger (SPÖ) © APA/BARBARA GINDL

Bei der Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg dürfte die ÖVP erstmals in der Nachkriegszeit stärkste Partei im Gemeinderat werden und die SPÖ vom Thron der bisher durchwegs roten Stadt stoßen. Die grüne Bürgerliste dürfte nach diesem ersten Trend in etwa das Ergebnis von 2014 halten, die FPÖ und die NEOS würden stark verlieren und KPÖ Plus den Einzug schaffen.

Nach einem Auszählungsgrad von 100 Prozent kommt die ÖVP auf 36,7 Prozent (2014: 19,4 Prozent), gefolgt von der SPÖ mit 27 Prozent (33,0). Auf Rang 3 liegt die Bürgerliste bei 14,1 Prozent (13,5) vor der FPÖ 8,8 Prozent (12,4) und den NEOS 5,5 Prozent (12,4). Mit einem Einzug ins Stadt-Parlament darf auch das Wahlbündnis KPÖ Plus rechnen, das beim Trend auf 4,4 Prozent (2,1) kam.

Im Gemeinderat dürfte die ÖVP acht Mandate dazugewinnen - und hält 16 von 40 Sitzen. Die SPÖ kommt auf elf Mandate, die grüne Bürgerliste auf sechs. Die FPÖ schafft drei Mandate, das NEOS zwei. KPÖ und Liste Salz schaffen je ein Mandat.

Bei der Bürgermeisterwahl läuft alles auf eine Stichwahl zwischen dem Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) und seinem SPÖ-Vize Bernhard Auinger hinaus. Preuner lag bei 40,8 Prozent der Stimmen, Auinger folgte dahinter mit 31,9 Prozent. Damit wird ein zweiter Urnengang am 24. März notwendig.

"Feiertag ist das keiner"

Preuner ist selber überrascht vom "tollen Ergebnis". "Ich habe damit nicht gerechnet, es ist eine große Verantwortung, nun muss ich dem gerecht werden, nehme das mit Demut zur Kenntnis", so der Wahlsieger im Wahlstudio der SN. Auinger kann seinen Grant und seine Enttäuschung nicht verbergen. "Feiertag ist es keiner. Wahlsieger ist klar die ÖVP. Ich glaube nicht, dass man vier Mandate wegen dem Neutor verliert. Im Stichwahl-Wahlkampf werde ich auch mit dem Ausgleich zur Gemeindevertretung argumentieren."

Der amtierende Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sagte im SN-Studio: „Es gibt eine Sehnsucht nach einer verbindlichen und verbindenden Politik: Preuner ruht in sich. Er hat die gute Stimmung in der ÖVP gut mitnehmen können.“ Da spiele natürlich auch die gute Stimmung auf Bundesebene und Landesebene mit

Erstmals wieder ein FPÖ-Bürgermeister

Erst zum zweiten Mal seit Einführung der Bürgermeister-Direktwahl im Jahr 1994 ist in Salzburg wieder ein Kandidat der FPÖ zum Ortschef gewählt worden. Im rund 4.800 Einwohner großen Radstadt erhielt der 51-jährige Nationalratsabgeordnete und Wirtschaftskammerfunktionär Christian Pewny am Sonntag 70,1 Prozent der Stimmen. Er war allerdings der einzige Bürgermeisterkandidat in der Stadt gewesen.

Wahlstudio der Salzburger Nachrichten:

Chefredakteur Manfred Perterer und Stefanie Schenker (Chefin vom Dienst der SN) analysieren mit Experten die Ergebnisse und holen Reaktionen aus den Gemeinden ein.