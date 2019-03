Der berühmte Politologe Francis Fukuyama nahm an denkwürdiger Debatte über Vormarsch des Rechtspopulismus in Wien teil. Die Kritik entzündete sich nicht am rechten Wähler, sondern an der Überheblichkeit der liberalen Eliten. Van der Bellen überraschte mit Südtirol-Bemerkung.

Populismus nur ökonomisch zu erklären, greift zu kurz: Starpolitologe Fukuyama © APA/HERBERT PFARRHOFER

Wie kann dem um sich greifenden Populismus in Europa Einhalt geboten werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer hochkarätigen, fast zweistündigen Diskussion am Donnerstag Abend in Wien, zu der der berühmte amerikanische Politologe Francis Fukuyama eingeflogen wurde. Die Debatte am Campus der Erste Bank, an der auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der bekannte Osteuropa-Experte Ivan Krastev teilnahmen, überraschte, weil auf jegliches Moralisieren verzichtet wurde.

