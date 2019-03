Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die evangelisch-lutherische Kirche ringt derzeit um eine Lösung in der Frage "Trauung für alle" © Ballguide

Es geht um einen Kompromiss, den eine Sondersynode der evangelischen Kirche morgen in der Frage "Trauung für alle" finden will. Doch das dürfte nicht so einfach sein. Mit den Superintendenten der Diözesen Oberösterreich, Gerold Lehner, und Niederösterreich, Lars Müller-Marienburg, haben sich zuletzt Vertreter unterschiedlicher Linien in dieser Frage zu Wort gemeldet. "Die Zeichen stehen alle auf Kompromiss", sagte Lehner den "OÖ Nachrichten", der dem Nein-Lager angehört. Sein Amtskollege - Müller-Marienburg steht offen zu seiner Homosexualität - meinte wiederum im "Kurier": "Ein Kompromiss ist an dieser Stelle fast unmöglich."

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.