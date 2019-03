Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Islam kommt stärker unter Beobachtung: Die Regierung will eine "Dokumentationsstelle" einrichten. © APA/HANS KLAUS TECHT

Die türkis-blaue Koalition setzt auf ein neues altes Thema: den „Kampf gegen den politischen Islam“. Am Freitag hatte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) Details einer Antisemitismus-Studie des Parlaments an die Medien gegeben: Während in Österreich ein antisemitischer „Bodensatz“ von rund zehn Prozent der Bevölkerung vorhanden sei, sei Judenfeindlichkeit besonders stark verbreitet bei Menschen, die türkisch oder arabisch sprechen, habe das Ifes-Meinungsforschungsinstitut erhoben. Die Studie bleibt auf Nachfrage im Parlament allerdings vorerst unter Verschluss, Details sollen erst Mitte März veröffentlicht werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.