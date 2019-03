Keine Verhandlungen ÖGB-Chef Katzian wirft Koalition "Kulturbruch" vor

Es gebe zwar eine "freundliche Gesprächsbasis" zwischen Regierung und ÖGB, erklärt ÖGB-Chef Katzian. Auch werde er vom Kanzler und Ministern empfangen. An Verhandlungen habe Türkis-Blau allerdings kein Interesse.

ÖGB-Chef Katzian © APA/HERBERT NEUBAUER

Im Sommer klagte ÖGB-Chef Wolfgang Katzian noch, er sei kein einziges Mal mit dem Kanzler zusammengetroffen. Das ist nun anders. „Es gibt sogar eine freundliche Gesprächsbasis“, erzählt der ÖGB-Chef. Nicht nur Sebastian Kurz, auch Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, Finanzminister Hartwig Löger, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hätten ihn wiederholt zu Gesprächen empfangen. Vizekanzler Heinz-Christian Strache habe er ebenso getroffen, wenn auch nur am Rande eines Fußballspiels. Allerdings trügt der Schein. „Es hat keine einzige Verhandlungssituation gegeben. Das ist ein echter Kulturbruch.“ Man tauscht sich aus, an Verhandlungen besteht seitens der Regierung kein Interesse. Unter Wolfgang Schüssel sel sei es anfangs ähnlich gewesen, das habe sich später gewandelt.

Dass Türkis-Blau wenig mit der Gewerkschaft am Hut hat, überrascht nicht. Kurz ist überzeugt, dass angesichts der Globalisierung und der damit verbundenen Standortfrage der Sozialstaat in Österreich keine Weitentwicklung mehr verträgt. Die FPÖ ist nicht so kategorisch, sieht aber den ÖGB als roten Machtapparat mit schwarzen Einsprengseln (Beamte und Lehrer).

„Ich suche nicht primär den Streit“, erklärt Katzian, um selbstbewusst zu verkünden, dass man sich auf die Frühjahrsrunde der Lohnverhandlungen vorbereite. In der Herbstrunde habe man zahllose Verbesserungen herausschlagen können. Beim Karfreitag werde man am Mittwoch entscheiden, wer mit einem Gutachten beauftragte werde, um herauszufinden, wo ma rechtlich den Hebel ansetzen kann.

SPÖ ergeht es heute wie früher der FPÖ

Im Parlament geht es der SPÖ, wie es der FPÖ früher ergangen ist. Die Klage der Roten, ihre Initiativanträge würden nicht behandelt, ist heuchlerisch. Türkis-Blau hat laut „Addendum“ im ersten Jahr 94 Anträge der Opposition unerledigt gelassen. Unter Rot-Schwarz wurden in der gesamten Leigislaturperiode 239 Anträge abgeschmettert. Auch die Begutachtungsfrist ist laut "Addendum" nicht kürzer als unter einem roten Kanzler. Im ersten Jahr der Gesetzgebungsperiode der Regierung Faymann-2 betrug die durchschnittliche Begutachtungsfrist 25,8 Tage, im ersten Jahr der aktuellen Periode 25,2 Tage. Parlamentsexperte Werner Zögernitz erinnert an die kurze Begutachtungsfrist unter Rot-Schwarnz beim Steuer- und beim Budgetbegleitgesetz.

