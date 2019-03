Facebook

RENDI-WAGNER (SPOe) © APA/BARBARA GINDL

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich's anders überlegt und reist nun doch zum heutigen Parteitag der Tiroler Genossen nach Innsbruck, wo der wegen einer sexistischen Aussagen in Ungnade gefallene Georg Dornauer zum neuen Parteichef gewählt werden soll. Das bestätigt Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda gegenüber der Kleinen Zeitung.

„Pamela Rendi-Wagner wird in Innsbruck die Geschlossenheit der Partei einmahnen“, betont Drozda ausdrücklich – ohne ins Detail gehen zu wollen, gegen wen sich diese Kritik richtet. Die Bemerkung dürfte aber auf Aussagen des burgenländischen Landeschefs Hans Peter Doskozil und des designierten Tiroler SPÖ-Chefs zur Sicherungshaft gemünzt sein.

Rendi-Wagner wollte ursprünglich den Parteitag aus Protest gegen die umstrittenen Aussagen des Tirolers boykottieren, am Donnerstag soll sie ihre Meinung geändert haben. Tagsüber hatten sie in Eisenstadt an der Wahl von Hans Peter Doskozil zum burgenländischen Landeshauptmann teilgenommen und zahlreiche SPÖ-Landeschefs getroffen.

Horizontal-Sager

Besonders groß war die Empörung bei den SPÖ-Frauen über Dornauers im Herbst getätigten „Horizontal-Sagers“ in Richtung der grünen Landesrätin Gabriele Fischer im Tiroler Landtag. Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek forderte im November sogar den Rückzug des Tirolers von allen Leitungsfunktionen, seine Entschuldigung hielt sie nicht für ausreichend. Dass sich's Rendi-Wagner anders überlegt hat, will Heinisch-Hosek nicht kommentieren. Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) zeigte sich hingegen enttäuscht. Dass diese nun doch zur Wahl von Georg Dornauer nach Tirol fährt, zeige, dass Sexismus in der SPÖ toleriert werde. Dies sei ein bedauerliches Zeichen der ehemaligen Frauenministerin, so Bogner-Strauß.

Rendi-Wagner wird heute nicht nur aus Ehrengast dem Parteitag beiwohnen, sondern auch eine Rede an die Delegierten halten und dabei an die Geschlossenheit appellieren. In den letzten Tagen hatte divergente Aussagen zu der von Innenminister Herbert Kickl ins Spiel gebrachten Sicherungshaft für Irritationen gesorgt.

